На этом курсе вы узнаете:

Первую помеху, которую надо преодолеть, чтобы чему-то научиться.

Три препятствия в обучении, которые могут помешать вам понять предмет, и точные способы преодолеть эти препятствия.

Как изучить и полностью понять любой предмет.

Обзор курса

Задумайтесь на мгновение над следующим: за всё время вашего обучения кто-нибудь когда-нибудь учил вас тому, как нужно изучать что-либо?

В наше время люди заканчивают школу, не умея ни читать, ни писать на уровне, необходимом для того, чтобы сохранить за собой рабочее место или добиться успеха в жизни. Это огромная проблема. И дело не в том, что предметы невозможно усвоить; не обучают как раз тому, как что-то усвоить. Это недостающее звено во всём образовании.

Л. Рон Хаббард заполнил эту зияющую брешь, создав первую и единственную технологию того, как учиться. Он открыл законы, на которых основано обучение, и разработал действенные методы, которые может применить каждый. Он назвал этот предмет «технология обучения».

Благодаря этой технологии вы поймёте принципы, которые лежат в основе обучения, и узнаете точные способы того, как избежать всех ловушек, которые могут встретиться во время обучения.

Технология обучения – это не техника быстрого чтения и не описание хитроумных способов запоминания. На практике не было обнаружено, что они повышают способность человека понимать то, что он изучает, или что они делают человека более грамотным. Технология обучения позволяет понять, как человеку следует учиться, для того чтобы усвоить предмет настолько, что он сможет применять его.

Материал, представленный в этой главе, – это лишь небольшая часть всей технологии обучения, разработанной Л. Роном Хаббардом. Но тем не менее в ней содержатся основные принципы, которые вы можете использовать для того, чтобы учиться более эффективно. С помощью этой технологии кто угодно может усвоить любой предмет.

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Лёгкость изучения

Материалы курса изложены по принципу «от простого к сложному» и содержат тексты для чтения и практические задания в определённой последовательности.

Прежде чем начать курс, вы создаёте свою учётную запись на саентологическом сайте. Вы входите на сайт под своим именем, и программа будет вести вас по курсу шаг за шагом до его окончания. Все материалы курса вы получите прямо на саентологическом сайте.

Продолжительность курса

6–7 часов. Вы можете проходить курс с той скоростью, которая вам удобна. Иначе говоря, вы не ограничены во времени. Этот курс – наша помощь вам, вы ничего за него не платите.

Материалы

Брошюра: «Технология обучения»

или книга «Саентология: настольная книга»

Материалы, которые вам потребуются, включены в данный курс. Другими словами, после того как вы вошли на сайт, вы можете читать материалы онлайн-курса на сайте и выполнять программу шаг за шагом. Тем не менее мы рекомендуем вам бесплатно скачать или приобрести брошюру, чтобы вы могли позднее вернуться и просмотреть её или найти там нужную информацию.

Помощь в освоении материала

Если вам потребуется помощь при выполнении заданий курса, обратитесь к супервайзеру. Не стесняйтесь, обращайтесь к нему в любое время. Чтобы связаться с ним, нажмите кнопку «Нужна помощь?». Вам будет помогать супервайзер онлайн-курсов, чтобы убедится, что вы достигаете понимания и получаете максимальную пользу от материалов курса. Конечный результат достигнут, когда вы можете полностью применять приведённые здесь данные.